Seda Bakan’ın reklam kazancı! 20 milyon TL kazandı

En son Rüya Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Seda Bakan, proje reytinglere yenilince yine boşta kalmıştı.

REKLAMLAR

Ama her zaman markaları peşinden koşturan ünlü isimlerden olan Seda Bakan, yeni bir reklam anlaşması yaptı.

20 MİLYON TL

Bir giyim firmasıyla anlaşan Seda Bakan, önceki gün de kamera karşısına geçti.

“Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu” diyen Seda Bakan’ın, bu iş birliği karşılığında 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.