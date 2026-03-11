Seda Bakan’ın reklam kazancı! 20 milyon TL kazandı

Dizisi reytinglerde beklenileni veremeyince ekranlara veda eden Seda Bakan, reklamlardan kazanmaya devam ediyor.
En son Rüya Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Seda Bakan, proje reytinglere yenilince yine boşta kalmıştı.
Ama her zaman markaları peşinden koşturan ünlü isimlerden olan Seda Bakan, yeni bir reklam anlaşması yaptı.
20 MİLYON TL
Bir giyim firmasıyla anlaşan Seda Bakan, önceki gün de kamera karşısına geçti.
“Kendimi doğal ve rahat hissettiğim bir deneyim oldu” diyen Seda Bakan’ın, bu iş birliği karşılığında 20 milyon TL kazandığı iddia edildi.
