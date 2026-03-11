Didem Soydan yine podyumda! Transparan tarzı yorum aldı

Podyumların en popüler mankenlerinden Didem Soydan, kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşuluyordu.

Didem Soydan, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

Her paylaşımı olay olan ünlü manken bu defa bir defilede boy gösterdi. Podyuma baştan aşağı transparan elbisesiyle damga vuran Didem Soydan cesur seçimiyle bakana bir daha baktırdı.

Defileden karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaşan Didem Soydan bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.