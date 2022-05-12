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    Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş birbirlerini sildi

    Hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın doğum gününde eltiler birbirine girdi.
    • Haber Merkezi
    • 12.05.2022 - 14:07
    • Güncelleme : 12.05.2022 - 14:53
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    Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş birbirlerini sildi

    Koronavirüse yakalanıp hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın ölümünden sonra Tektaş Ailesi'nde sular durulmuyor.

    Alişan'ın eşi Buse Varol ile vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş arasında yeni bir gelişme yaşandı.

    Selçuk Tektaş'ın dün doğum günüydü. Tektaş'ıın doğum günü için paylaşım yapan eltiler, dün birbirini hem engelledi hem de sildi.

    "Artık 4 çocuğum var"

    Kardeşinin ölümüyle yıkılan 2 çocuk babası Alişan, iki kız yeğeni ve yengesine sahip çıkarak "Artık 4 çocuğum var." demişti. Ünlü şarkıcının bu sözlerinin ardından rahatsızlık duyan Buse Varol ile Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş'ın arası açılmıştı.

    Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş birbirlerini sildi #1

    Buse Varol ve eltisi Merve Tektaş birbirlerini sildi #2


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