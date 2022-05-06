Buse Varol'dan Alişan'a: Seni seviyorum kocacığım

Buse Varol'dan Alişan'a: Seni seviyorum kocacığım

Buse Varol evlilik yıl dönümünde Alişan'a sosyal medya üzerinden seslendi. Varol, "Acısıyla tatlısıyla 5’inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum" dedi.

Alişan ve Buse Varol'un evliliği, oğulları Burak'ın doğum gününden sonra sarsıldı.

Buse Varol'un doğum günü partisinden dolayı iplerin koptuğu söylenirken, ikilinin boşanma davası açacakları gündeme geldi.

Alişan basın mensuplarına yaptığı açıklamada sorunların üstesinden geleceklerini söyledi. Geçen zaman içerisinde aşklarına bir şans daha veren çift, boşanmaktan vazgeçti.

Yeniden fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan çiftin evliliklerinde beşinci yıl geride kaldı.

Sorunları halleden Buse Varol,sosyal medya üzerinden eşi Alişan'a sevgi dolu sözlerle seslendi.

Buse Varol'dan Alişan'a sevgi sözleri

Buse Varol eşi Alişan’la evlilik yıl dönümünü sosyal medya hesabından yayınladığı video ile kutladı.

Düğün töreni öncesi çekilen videoyu yayınlayan oyuncu, paylaşımına “Acısıyla tatlısıyla 5’inci yıl. Evlatlarımızla birlikte yaşlanmak nasip olsun kocacığım. Seni seviyorum” notunu düştü.