Çağla Şıkel, güneşten uzak durmaya karar verdi

Yaz-kış bronz teniyle bilinen Çağla Şıkel, artık güneşlenmeye veda ettiğini açıkladı.

Bronz teniyle görmeye alıştığımız ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, yeni bir karar aldı. Şıkel, artık güneşlenmeyi bıraktığını açıkladı.

YouTube kanalında konuyla ilgili samimi açıklamalar yapan Çağla Şıkel, şunları söyledi:

"ZİFT GİBİYDİM"

“Yıllarca güneşlendim. Yandığım zaman iyi ve güzel görüntüğümü düşünüyordum. Güneşin ağır hasarlar verdiğini bilmiyordum. Yıllar sonra bunun bedelini lekelerimizle ödüyoruz. Eskiden nisandan eylüle kadar bulduğum her güneşe yatıyordum. Sonra Aralık gibi tenimin rengi açılmaya başlayınca Dubai’ye gidiyordum. Mart'a kadar idare ediyordu. Sürekli koyu renkliydim, bazen zift rengindeydim.

"200 FAKTÖR OLSA SÜRECEĞİM"

Şimdi bana 'Teninin rengini mi açtırdın?' diyorlar. Çocuklarımla ilgilenirken eskisi gibi güneşlenememeye başladım. Kendimi böyle de iyi hissettiğimi fark ettim. 50 faktör koruma kullanıyorum. Olsa 200 faktör kullanacağım. Kimi zaman uzun kollu mayo giyiyorum yanmamak için. Kimi zaman tişörtle giriyorum denize, havuza... Tatlı bir kahverengiyim artık.”