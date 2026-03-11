Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'dan romantik video geldi! Eşini öpücüklere boğdu

Aralarındaki yaş farkı yüzünden 18 yıldır eleştirilen iki ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, 2008 yılında evlenerek aşklarını nikahla taçlandırdı. Ünlü çift, çok geçmeden bir yıl sonra kızları Su'yu kucaklarına aldı.

ROMANTİK ANLAR

Özel hayatlarıyla ilgili sık sık paylaşım yapan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, son olarak romantik anlarıyla adlarından söz ettirdi. Güzel oyuncu, Instagram hesabından eşiyle romantik bir video paylaştı.

"SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN KALMA"

Paylaşımına, "Sevgililer Günü'nden kalma bir fit check" notunu düşen Altuğ, Atacan'ı öpücüklere boğduğu anlarla gündem oldu. Pınar Altuğ, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.