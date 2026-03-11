AIDS kaptı iddiası vardı! Rapçi Çakal'dan cevap geldi

Uyuşturucu operasyonunda birçok ünlü gözaltına alınmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan, saç, idrar ve tırnak örnekleri alınan 5 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlanmıştı.

Buna göre; Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Ahmet Can Dündar'ın uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmişti.

Genç rapçi Emirhan Çakal, bu sefer de başka bir konuyla gündeme geldi. 'Emirhan Çakal Amerika'da AIDS'e yakalandı' iddiası, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"SİZ KAFAYI YEMİŞSİNİZ"

Söylentilerin ardından Emirhan Çakal, açıklama yaptı.

Instagram hesabından açıklama yapan Çakal, şu ifadeleri kullandı: "Ya siz kafayı yemişsiniz. Bir deli kuyuya taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış. Ortada ne bir açıklama var ne de bir hastalık. Etkileşim uğruna haysiyetini, şerefini hiçe sayan tipler.

"HAYATINIZI YAŞAYIN"

Böyle bir yalan haber yüzünden kendi hayatını mahvedecek 3-5 insan çıkarsa ona yazık. Gerçek değil. Hayatınız yaşayın bir da ekrandan uzaklaşın."