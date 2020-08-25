Çağla Şıkel'den sevgili esprisi

Çağla Şıkel'in, kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

İki çocuğunun babası şarkıcı Emre Altuğ'dan boşandıktan sonra hayatını hiç kimseyi almayan ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in, aşk orucunu bozduğu iddia edildi. Şıkel'in, kendisinden 10 yaş küçük DJ Emre Şenol ile aşk yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

DJ Emre Şenol ile hakkında çıkan aşk iddiaları sorulunca bir hayli gerilen Çağla Şıkel'den esprili bir aşk paylaşımı geldi.

PELUŞ AYI İLE POZ VERDİ

41 yaşındaki iki çocuk annesi Çağla Şıkel, peluş ayı ile verdiği pozu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ünlü mankenin "Çağla Şıkel ve sevgilisi" notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede 85 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.