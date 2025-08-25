Abone ol: Google News

Çağla Şıkel'in son merakı! Elektrikli sörf yapmaya başladı

Yazı iki oğluyla tatil ve spor yaparak geçiren ünlü manken Çağla Şıkel, elektrikli sörf yüzünden bacaklarının son halini paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 08:33 Güncelleme:

Sağlıklı beslenme ve spora hayatında büyük önem veren sunucu ve manken Çağla Şıkel'in tatili, yoğun ve bir o kadar da öğretici geçiyor.

Sık sık tatile giden Çağla Şıkel, bu yaz çocukları ile gittiği Endonezya’nın Bali Adası'nda dalga sörfüne merak sarmıştı.

Ünlü model daha sonra Çeşme’de de son dönemin modası olan elektrikli sörfü denemişti.

Sörfü çok sevdiğini söyleyen Şıkel, bacaklarının mosmor olduğu kareleri paylaştı.

"BAZI BEDELLER ÖDENDİ"

Sosyal medyada aktif olan ve her paylaşımı konuşulan ünlü isim, “Öğrenirken bazı bedeller ödendi ama onlar bile gülümsetiyor.” dedi.

