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    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor

    Bebek'te gazetecilerle sohbet eden Can Bonomo, oğlunun yürümeye başladığını söyledi. Bonomo, "Oğlum yürümeye başladı, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz" dedi.
    • 29.05.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 29.05.2022 - 11:18
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    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor

    Öykü Kareyel ile mutlu bir evliliği olan ve ilk çocuğu Roman'ı kucağına alan Can Bonomo'nun keyfi yerinde.

    Geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülenen ve ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Bonomo, oğlu Roman'dan bahsetti.

    Oğlunu çok sevdiğini belirten Bonomo, hayranlarına ise yeni şarkı müjdesi verdi.

    Başarılı isim açıklamasında, "Konsere gideceğim. Yeni albüm için yakında stüdyoya gireceğim. "dedi.

    Oğlu yürümeye başladı

    Oğlu Roman hakkında konuşan Can Bonomo, "Evladım çok iyi büyüyor. Yürümeye de başladı canım benim, onu çok seviyorum. Konserler bitince bir tatile gideriz, sonra geri döner çalışmaya devam ederiz." ifadelerini kullandı.

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor #1

    Ablaya destek

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ünlü isim, 165 köpek ve 5 kedisi bulunan ablası Funda Bonomo'nun 8 yıl önce kurduğu Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) hakkında da konuştu.

    Can Bonomo, "Onun derneğini araştırın, çok güzel işler yapıyor." dedikten sonra oradan uzaklaştı.

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor #2

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor #3

    Can Bonomo: Oğlum artık yürüyor #4


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