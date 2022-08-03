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    Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden Rönesans pozu

    Can Bonomo, ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 12:40
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    Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden Rönesans pozu

    2018'de evlenen şarkıcı Can Bonomo  ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı.

    İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

    "Rönesans keyfi"

    Eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde "Rönesans keyfi." ifadelerine yer verdi. Ünlü çiftin oğullarıyla birlikte verdikleri mutluluk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

    Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden Rönesans pozu #1

    Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden Rönesans pozu #2


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