Can Bonomo-Öykü Karayel çiftinden Rönesans pozu

Can Bonomo, ailesiyle birlikte objektif karşısına geçti.

2018'de evlenen şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, oğulları Roman'ı geçtiğimiz nisan ayında kucaklarına almışlardı.

İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan ünlü çift, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

"Rönesans keyfi"

Eşi ve oğlu ile çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü şarkıcı, gönderisinde "Rönesans keyfi." ifadelerine yer verdi. Ünlü çiftin oğullarıyla birlikte verdikleri mutluluk pozu, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.