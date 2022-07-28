Can Yaman İtalyan oyuncuyla yakınlaştı

Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, burada italyan oyuncu Francesca Del Fa ile yakınlaştı. İkili festivalin ardından birbirini takibe aldı.

Ünlü oyuncu Cam Yaman'ın İtalyan sevdası bitmiyor.

Geçtiğimiz dönemlerde İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin bir aşk yaşayan Yaman, genç kadını annesiyle de tanıştırmıştı.

Gelin moduna geçen Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman, ünlü İtalyan aktris Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Edinilen bilgiye göre, yakışıklı oyuncu bu kez de başka bir İtalyan güzelle yakınlaştı.

İtalyan oyuncu ile samimi dakikalar

Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, İtalyan basınına göre burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile samimi anlar yaşadı.

Sosyal medyadan takipleştiler

'Yeni bir aşk' iddiaları yükselirken, festivalde yakınlaşan ikili, birbirlerini sosyal medyadan da takibe aldı.