Petrol
102.88
1.19%
Euro
18.2956
0.12%
Dolar
17.8678
-0.06%
Altın
998.35
0.11%
Borsa
2543
-0.03%
Bitcoin
423.915
7.91%
BTXN Coin
10.00
-10.31%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Can Yaman İtalyan oyuncuyla yakınlaştı

    Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, burada italyan oyuncu Francesca Del Fa ile yakınlaştı. İkili festivalin ardından birbirini takibe aldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Can Yaman İtalyan oyuncuyla yakınlaştı

    Ünlü oyuncu Cam Yaman'ın İtalyan sevdası bitmiyor.

    Geçtiğimiz dönemlerde İtalyan spiker Diletta Leotta ile doludizgin bir aşk yaşayan Yaman, genç kadını annesiyle de tanıştırmıştı.

    Gelin moduna geçen Leotta ile yollarını ayıran Can Yaman, ünlü İtalyan aktris Francesca Chillemi ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

    Edinilen bilgiye göre, yakışıklı oyuncu bu kez de başka bir İtalyan güzelle yakınlaştı.

    İtalyan oyuncu ile samimi dakikalar

    Sardunya Adası'ndaki festivale katılan Yaman, İtalyan basınına göre burada ünlü oyuncu Francesca Del Fa ile samimi anlar yaşadı.

    Sosyal medyadan takipleştiler

    'Yeni bir aşk' iddiaları yükselirken, festivalde yakınlaşan ikili, birbirlerini sosyal medyadan da takibe aldı.

    Can Yaman İtalyan oyuncuyla yakınlaştı #1

    Can Yaman İtalyan oyuncuyla yakınlaştı #2


    İlginizi Çekebilir

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi
    Yaşam

    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi

    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler
    Yaşam

    Kimlik ile Türkiye'ye giriş yapabilen ülkeler

    Görüş Bildir