Can Yaman'dan depremzede çocuklara destek

ensonhaber.com Ünlendikten sonra Türkiye'yi terk edip yurt dışına yerleşen ünlü oyuncu Can Yaman, İtalya’da kurduğu ‘Can Yaman for Children’ derneğiyle başlattığı dayanışma projesine devam ediyor. Can Yaman'a yoğun ilgi sürüyor Gelirinin bir bölümü Türkiye’deki depremzede çocuklara aktarılacak “Break The Wall Tour” adlı proje kapsamında Avrupa turuna çıkan ünlü oyuncu, bu kez İtalya’nın Puglia bölgesindeki Polignano a Mare’de sevenleriyle bir araya geldi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Yaman, etkinliğin görüntülerini sosyal medyada paylaştı.