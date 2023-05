Can Yaman'ın son hali Kariyerine İtalya'da devam eden Türkiye'de de sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Can Yaman, yeni projesi için kamera karşısına geçti.

ensonhaber.com

Erkenci Kuş dizisiyle adını yurt dışında da duyuran Can Yaman, her açıklaması ve her paylaşımıyla konuşulmaya devam ediyor.

Özellikle kadınlar tarafından çok beğenilen ünlü oyuncunun son halini görenler çok şaşırdı.

Kariyerine yurt dışında devam eden ünlü oyuncu, yeni projesi için kamera karşısına geçti. Oyuncunun sırtı dövüş sahnelerinde çizik içerisinde kaldı.

"Heyecan verici"

Sırtının halini sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Yaman, "Heyecan verici bir diziyi, kutunun dışında bir karakter için bekliyorum. Üst düzey bir yapım ve sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.