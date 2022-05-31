Caner Toygar: Beynimde kitle çıktı

'Gelinim Olur musun?' yarışmasıyla ünlenen Esra Erol'da programının muhabiri Caner Toygar'dan kötü haber.

Gelinim Olur musun? yarışmasında kafasında kırdığı bardakla hafızalara kazınan damat adayı Caner Toygar, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla sevenlerini korkuttu.

350 bine yakın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Toygar, ''Yarın beynimdeki görünen kitle için ilaçlı MR çekilecek. Umarım kötü bir şey çıkmaz. Merak edip sorduğunuz için teşekkür ederim.'' ifadelerini kullandı.

"Ağrım vardı"

Toygar paylaşımının açıklama kısmına ise ''Gece baş ağrılarıyla uyanıp saatlerce agridan duramıyordum MR çekildi, ağrı olan bölgede bir sıkıntı görüldü. Yarın netleşmesi için ilaçlı MR çekilecek umarım kötü birşey çıkmaz..'' notunu düştü.