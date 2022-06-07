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Cansu Dere'nin deniz keyfi
Yoğun bir temponun ardından stres atmak isteyen Cansu Dere, tatil sezonunu açtı.
- 07.06.2022 - 18:07
Kanal D'de yayınlanan 'Sadakatsiz' dizisinin başarılı oyunucusu Cansu Dere, dizisinin final yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.
Cansu Dere, Instagram'daki son paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kırmızı bikinisiyle poz verdi
Denizin tadını çıkaran ve mutluluğu suratına yansıyan Dere, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
Fotoğraflara çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.