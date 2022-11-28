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    Cara Delevingne’in günlük kazancı

    Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne, günde 30 bin Sterlin (674 bin TL) kazanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 08:02
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    Cara Delevingne’in günlük kazancı

    30 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne’in  son bir yıl boyunca günde 30 bin Sterlin (674 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

    Aktif olarak modellik veya oyunculuk yapmayan yıldız, sadece bazı özel projelerde yer aldı.

    Yatırımcı güzel

    Sahibi olduğu şirketin geliri 3.8 milyon Sterlin daha arttı. Başka yatırımları da olan Delevingne’in varlıklarının değeri 47.5 milyon Sterlin’e (1 milyar TL) ulaştı.

    Cara Delevingne’in günlük kazancı #1

    Cara Delevingne’in günlük kazancı #2


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