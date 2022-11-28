Cara Delevingne’in günlük kazancı

Dünyaca ünlü manken Cara Delevingne, günde 30 bin Sterlin (674 bin TL) kazanıyor.

30 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne’in son bir yıl boyunca günde 30 bin Sterlin (674 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

Aktif olarak modellik veya oyunculuk yapmayan yıldız, sadece bazı özel projelerde yer aldı.

Yatırımcı güzel

Sahibi olduğu şirketin geliri 3.8 milyon Sterlin daha arttı. Başka yatırımları da olan Delevingne’in varlıklarının değeri 47.5 milyon Sterlin’e (1 milyar TL) ulaştı.