Cardi B parti tarzıyla dikkat çekti: Frikik vermek istemedi Bir defileye konuk olan dünyaca ünlü rapçi Cardi B, iddialı göğüs dekoltesiyle dikkat çekti.

ensonhaber.com

Her yaptığı her giydiği olay olan şarkıcı Cardi B, cumartesi akşamı Batı Hollywood'daki bir markanın after party'sine katıldı.

Vardi B, dekolteli elbisesiyle adeta baş döndürdü.

31 yaşındaki rap şarkıcısı Cardi B, mavi kürküyle kalabalığın arasında kendini belli etti.

Gecenin devamında ise rapçi iddialı göğüs dekoltesiyle adından söz ettirdi.

Frikik vermemek için uğraştı

Cardi B frikik vermemek için ise sık sık göğüslerini elleriyle kapatıp kontrol etti. Şarkıcı ayrıca sokak ortasında dans etmekten de çekinmedi.