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    Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü yenen Çelik, hastalık sonrası ilk kez stüdyoya girdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 06.05.2021 - 13:36
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    Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı

    Koronavirüs hastalığını yenen şarkıcı Çelik, müzik stüdyosunda çekilen bir karesini Instagram hesabına yükledi.

    Hastalık sonrası ilk kez müzik çalışması yaptığını belirten ünlü şarkıcı o karenin altına şunları yazdı:

    "SESİM ÇIKMADI"

    "COVID-19 sonrası ilk kez stüdyodayım ve çok uzun bir zaman gayret etsem de sesim çıkmadı. Hala da tam çıkıyor sayılmaz. Ama bu halim bile bana mucize gibi geliyor. Sesimizi kabiliyetimizi ve bugünü, bu anı bize veren Yüce Rabbimize hamd olsun."

    Çelik: Koronavirüse yakalandıktan sonra sesim çıkmadı #1

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