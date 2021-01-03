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    Celine Dion’un erkek hayranı adını değiştirdi

    Konser sırasında alkolü fazla kaçıran Thomas Dodd, adını resmi olarak Celine Dion yaptı.
    • DHA
    • 03.01.2021 - 13:19
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 14:43
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    Celine Dion’un erkek hayranı adını değiştirdi

    İnternet üzerinden konser veren Kanadalı şarkıcı Celine Dion'un hayranı olan İngiliz Thomas Dodd, ilginç bir olayla gündeme geldi.

    Thomas Dodd, konser sırasında aldığı alkolün etkisiyle adını resmi olarak Celine Dion olarak değiştirdi.

    İngiltere'nin Staffordshire kentinde bir bakım evinde çalışan Dodd, bunun ‘harika bir fikir’ gibi göründüğünü söyledi.

    "BORİS JOHNSON DA OLABİLİRDİ"

    Resmi işlem sonrası açıklama yapan Dodd, “Daha kötüsü olabilirdi, Boris Johnson da olabilirdi, şanslıyız ki canlı konser vermiyor.” dedi.

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