Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evleniyor

Magazin dünyasına aşkları bomba gibi düşen çift, karantina günlerinin ardından evlenmeye karar verdi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşklarını evlilikle taçlandıracak.

Magazin dünyası şu sıralar 2. Sayfa'nın iddiası olan bu gelişmeyi konuşuyor. Birlikte karantinaya giren çiftten, sevindirici haberin geldiği duyuruldu.

KARANTİNADA EVLİLİK TEKLİFİ

Ünlü komedyenin, sevgilisine evlilik teklifinde bulunduğu öne sürüldü. Buna göre çift, koronavirüs salgını biter bitmez de nikah masasına oturacak.

HER İKİSİNİN DE AŞK HAYATI ÇOK HAREKETLİYDİ

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile ilişkisine başlamadan önce eski haber spikeri Defne Samyeli ile uzun süren bir ilişki yaşadı.

Öyle ki sevgililerin evleneceği düşünülüyordu. 1,5 yıllık ilişkilerine şubat ayında son noktayı koyan çift, tekrar bir araya gelmedi.

SERENAY-KEREM AŞKI 3,5 YIL SÜRDÜ

Oyuncu Serenay Sarıkaya da Kerem Bürsin ile yaşadığı aşkla gündemdeydi. Geçtiğimiz yıl 3,5 yıllık ilişkilerini bitiren çift, sadece sahiplendikleri köpekleri nedeniyle kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Birlikte yaşadıkları dönemde iki köpek sahiplenen eski sevgililer, sonunda orta yolu buldu.

KEREM BÜRSİN YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Bu arada Serenay Sarıkaya olan ilişkisinin ardından adı bugüne kadar aşk dedikodularına karışmayan Kerem Bürsin, mutluluğu kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir'de buldu.

Çiçeği burnunda çiftin, bir aydır görüştükleri ifade edildi.