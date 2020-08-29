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    Cemal Can Canseven şarkıcı oluyor

    Mustafa Ceceli ile bir araya gelen Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, albüm çıkarmak için kolları sıvadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.08.2020 - 15:04
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    Cemal Can Canseven şarkıcı oluyor

    'Survivor 2020' yarışmasında şampiyon olan sosyal medya fenomeni ve Dj Cemal Can Canseven, yeni bir projeye imza attı.

    Cemal Can Canseven, önceki gün şarkıcı-aranjör Mustafa Ceceli ve prodüktör Samsun Demir ile birlikteydi.

    "HAYALLERİM GERÇEK OLUYOR"

    Görüşme sonrası Ceceli ile birlikte objektiflere takılan Canseven, "Hayallerimin gerçek olmasına çok yaklaştım. Çok heyecanlıyım" dedi.

    "ALBÜM YAPACAĞIZ"

    Ceceli ise “Cemal Can’ı Survivor’da çok takip ettim. Kendisinin hayalleri var. Ona bir albüm yapacağız” açıklamasında bulundu.

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