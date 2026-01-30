Cemre Baysel ilişkisi hakkında konuştu: Örnek olsun

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i başarılı oyuncu Cemre Baysel, paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden.

Başarılı kariyeriyle adından söz ettiren Baysel, Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkide her şeyin yolunda gittiğini söyledi.

LONRA TATİLİ

Baysel ile Bölükbaşı'nın tatil için Londra'ya gittikleri ortaya çıkmıştı. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile aşk yaşayan ünlü oyuncu, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Marka yüzü olduğu etkinlikte görüntülenen Baysel, şu ifadeleri kullandı: "Çok güzel gidiyor, her şey çok yolunda. Çiçeklerini de gönderdi. Çok mutlu etti beni, çok mutlu oldum.

Örnek olalım. Herkes sevdiğine sevdiğini söylesin ve göstersin. Ne kadar güzel şeyler bunlar."

Güzel oyuncu, Instagram hesabından sevgilisinin kendisine gönderdiği çiçeği paylaşmıştı.