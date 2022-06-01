Cemre Kemer, ifşa ediyor

Şarkıcı Cemre Kemer, takipçisinden gelen mesajları ifşa etti.

Dağılan Hepsi grubunun üyelerinden Cemre Kemer, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimlerden.

Vaktinin çoğunu eşi ve kızı Karla ile birlikte geçiren ünlü isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından zaman zaman zayıflığı ile ilgili eleştirilere maruz kalan Cemre Kemer, son olarak bir takipçisinin kendisine attığı mesajları ifşa etti.

"Popon nerede"

37 yaşındaki ünlü isim, kendisine ilk olarak "Ne kadar çirkinsin ya makyajsız gezme Allah aşkına." diyen ardından da "Allah aşkına popon nerede?" yazan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi:

"Babam da öyle diyor"

"Babam da makyajsız gezme diyor. 'Bu ne kendine güvendir kızım' demişti en son."





Ünlü şarkıcı, "Anneliği bir cümleyle anlatır mısınız?" sorusuna, “Gitgide büyüyen ve derinleşen bir aşk diyebiliriz” demişti.