Ceyda Düvenci: Seninle nefes aldığım her saniyeye şükür

Eşi Bülent Şakrak için sosyal medyada sık sık romantik paylaşımlarda bulunan Ceyda Düvenci, yine aşka geldi.

5 yıldır evli olan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti, aşklarıyla herkesi hayran bırakıyor.

Mutlu bir evlilik sürdüren ve eşi Şakrak’a olan sevgisini her fırsatta dile getiren Düvenci, Instagram hesabı üzerinden romantik bir paylaşımda bulundu.

"GÖZÜMDEKİ ÇİZGİLERİN SEBEBİ SEVGİLİM"

Ünlü oyuncu, eşi ile selfie yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "Gözümün çevresindeki çizgilerin sebebi sevgilim. Beni güldürdüğün her an için çok teşekkür ederim. Seninle nefes aldığım her saniyeye şükür." notunu düştü.

Bülent Şakrak ise fotoğrafın yorum kısmına, "Gözümün nuru" yazarak yanıt verdi.