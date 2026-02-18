Ceyda Düvenci ve Güçlü Mete evleniyor iddiası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2023 yılında Bülent Şakrak ile olan evliliğini sonlandırmasının ardından, radyo programcısı Güçlü Mete ile yeni bir ilişkiye başlayan oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, özel hayatıyla sık sık gündem olan ünlülerden.

Sosyal medyada aşk dolu fotoğraflar paylaşan çifte dair yeni bir iddia gündeme geldi.

14 ŞUBAT PLANI

Son olarak birlikte görüntülenen ikili 14 şubat planları sorulunca 'Sevgilimin güzel bir sürprizi var. Yarın sabah uçağa atlayıp bir yere kaçacağız baş başa. Geçen sene de çok güzeldi. Seviyoruz hayattan biraz kaçmayı, yeni yerler görmeyi, sohbet etmeyi, dertleşmeyi...' ifadelerini kullanmıştı.

'Gel Konuşalım'da gündeme gelen iddiaya göre, kısa süre önce Ceyda Düvenci'nin evlilik teklifi aldı.

Ceyda Düvenci geçtiğimiz aylarda kendisine Güçlü Mete ile ilişkileri sorulunca, “Ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Muhabirlerin “Araya bir düğün sıkışır mı?” sorusuna ise “Yok artık” yanıtını vermişti.