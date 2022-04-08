Damla Ersubaşı, estetiklerini anlattı

Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, estetik itiraflarında bulundu.

Evlenip çocuk sahibi olduktan sonra ekranlara veda eden oyuncu Damla Ersubaşı, ilişkisinde sorun yaşayınca geçtiğimzi yıl Mustafa Can Keser'i boşanmıştı.

Artık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Damla Ersubaşı, son görüntüsü ve değişimi dikkat çekiyor.

"Estetik bağımlılık yapıyor"

Sihirli Annem'in Tuğçe'si katıldığı bir programda estetiklerini anlattı. Ersubaşı "Mide ameliyatı oldum. Göğüs büyütme operasyonu yaptırdım bir de dudağımda dolgu var" dedi.

Damla Ersubaşı konuşmasının devamında ise "Geçen yaz yaptırdım dudaklarımı. Ben ilk estetiğimi yeni yaptırdım. Estetik bu böyle insanın yaptırdıkça yaptırası geliyor" dedi.