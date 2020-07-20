David Beckham ve ailesi İtalya'da tatilde

Ünlü aile, tatil için deniz kenarında özel bir çiftlik evinde kalıyor.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham tatile çıktı.

Çocuklarını da yanlarına alan çift, bir kez daha İtalya'nın Puglia bölgesini seçti.

Tatil için geçtiğimiz hafta deniz kenarındaki özel bir çiftlik evine yerleşen çifte; çocukları Romeo, Cruz, Harper, Brooklyn'in yanı sıra, Brooklyn'in nişanlısı Nicola Peltz de eşlik ediyor.

TATİL İÇİN İTALYA'YI SEÇTİLER

Beckham'lar, Puglia'da çeşitli aktivitelerle vakit geçiriyor. Daily Mail'in aktardığına göre, İtalya tatili, aynı zamanda ünlü ailenin yeni nişanlanan Brooklyn ve Nicola'yı bir şekilde kutlama özelliği de taşıyor.

Brooklyn ve Nicola, koronavirüs salgını sırasında ABD'de yaşıyordu. Nişanlı çift, geçen ay İngiltere'ye döndü.