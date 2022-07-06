David Beckham'dan eşi Victoria'ya: 23 yıl ve 4 çocuk

Mutlu birliktelikleri süren David Beckham ile Victoria Beckham, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Dünyanın en ünlü çiftlerinden David Beckham ile Victoria Beckham, 23'üncü evlilik yıl dönümlerini kutluyor. Eski futbolcu, eşine sosyal medya hesabından seslendi.

"Havalı"

David Beckham da eşine "23 sene önce 'Posh', ('Spice Girl' grubundaki takma adı) Bayan Beckham oldu ama o her zaman 'Posh' (havalı) olarak kalacak. 23 yıl ve 4 çocuk! Seni seviyorum. Hepimiz seni çok seviyoruz." sözleriyle karşılık verdi.

Büyük oğlanı evlendirdiler

David Beckham ve modacı eşi Victoria Beckham, 1999 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyor. Brooklyn, Romeo, Harper, Cruz isimlerinde dört çocuğu bulunan ünlü çift, sosyal medya paylaşımları ve özel hayatlarıyla sık sık gündeme geliyor. İngiltere'nin en zengin ünlüleri arasında yer alan Victoria Beckham-David Beckham çiftinin büyük oğlu Brooklyn Beckham, 2020'nin temmuz ayında oyuncu Nicola Anne Peltz ile nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. İkili, geçtiğimiz nisan ayında Miami'de nikah masasına oturmuştu.