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    Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı

    Sahnede eteğini bir anda çıkaran DEfne Samyeli, sosyal medyayı ikiye böldü.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 09:32
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 09:45
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    Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı

    Spikerlik kariyerine oyunculuk ve şarkıcılığı da ekleyen Defne Samyeli, dün akşma İstanbullu hayranlarıyla buluştu.

    Derin göğüs dekolteli transparan kıyafetiyle dinleyicilerinin karşısına çıkan Samyeli'nin konserde izleyicilerine sürprz yaptı.

    İki aşamalı etek çıkarma

    Konserin bir kısmında iki aşamada eteğini çıkaran ünlü şarkıcının, sahnenin sonlarına doğru mayoya benzeyen bodysiyle kaldı. Ünlü şarkıcının kostümü sosyal medyayı ikiye böldü.

    Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Defne Samyeli'nin konser görüntülerini beğenirken bir kısmı fazla iddialı bularak şarkıcıyı eleştirdi.

    Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı VİDEO

    Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı #1

    Defne Samyeli sahnede eteğini çıkardı #2


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