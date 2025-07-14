Deha'nın Esme'si Ahsen Eroğlu'nun sokak tarzı olay oldu! Kot eteğe yorum yağdı

Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin olduğu Deha dizisinden ani bir kararla ayrılmasıyla Ahsen Eroğlu’nun vedası çok konuşulmuştu.

Bir süre ortalarda görünmeyen ve yeni projesi için bol bol dinlenen ünlü oyuncu, yeni sezonda Kadife Kelepçe dizisiyle ekrana dönecek.

Ünlü isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Ahsen Eroğlu şimdi de sokak stiliyle adından söz ettirdi.

KÜLODUNU GÖSTERDİ

Evden çıkmadan önce ayna karşısında poz veren Ahsen Eroğlu'nun crop üstü ve beline büyük gelen kot eteği olay oldu.

Ünlü ismin eteğinin altına giydiği dantelli iç çamaşırının gözükmesi sosyal medyada olay oldu.