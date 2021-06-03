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Demet Akalın, Amerika'ya gitti
Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu, ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programının final yapmasının ardından Akalın, soluğu ABD’de aldı.
- Haber Merkezi
- 03.06.2021 - 10:20
- Güncelleme : 03.06.2021 - 10:22
İki ünlü şarkıcı Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki sabah programı, anlaşmalarının sona ermesi nedeniyle ekranlara veda etti.
Yeni yayınlanacak sezonda Demet Akalın ve Alişan yerine yapım şirketi, Seda Sayan’la anlaştı.
MORAL DEPOLAMAYA GİTTİ
Bu gelişme üzerine Demet Akalın ve Seda Sayan arasında büyük bir tartışma yaşandı. Çıkan bu tartışmanın ardından Demet Akalın, kafa dağıtmak ve programın yorgunluğunu atmak için ABD’ye uçtu.