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Demet Akalın, Amerika'ya gitti

Demet Akalın, Amerika'ya gitti

Demet Akalın ile Alişan’ın sunduğu, ‘Demet ve Alişan ile Sabah Sabah’ programının final yapmasının ardından Akalın, soluğu ABD’de aldı.