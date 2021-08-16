Euro
9.9951
-0.57%
Dolar
8.4746
-0.5%
Altın
486.67
-0.18%
Borsa
1.455
0.54%
Bitcoin
394.631
0.21%
EXEN Coin
26.92
0.63%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi

    Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a bir destek de Demet Akalın'dan geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 13:16
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 13:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi

    A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt’un, kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı tepkilerin ardından sporcuya destek büyüyor.

    "KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

    Demet Akalın da Twitter hesabından Ebrar Karakurt paylaşımıyla dikkat çekti. "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı!! Nokta" paylaşımı yapan Akalın, "Bunu kim yazdı" yorumu yapan takipçisine yanıt verdi.

    "EBEN"

    Sinirlerine hakim olamayan Demet Akalın, takipçisine "Eben" deyince gündem oldu. Ebenin küfür olduğunu iddia eden takipçiye Akalın, daha sonra ise "Ebenin küfür olduğunu şu an senden öğrendim." dedi.

    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi #1Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi #2

    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi #3

    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi #4

    Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir