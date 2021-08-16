Demet Akalın, Ebrar Karakurt paylaşımına yapılan yoruma sinirlendi

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'a bir destek de Demet Akalın'dan geldi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı oyuncusu Ebrar Karakurt’un, kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması üzerine maruz kaldığı tepkilerin ardından sporcuya destek büyüyor.

"KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ"

Demet Akalın da Twitter hesabından Ebrar Karakurt paylaşımıyla dikkat çekti. "Kendinden başka kimseyi ilgilendirmez özel hayatı!! Nokta" paylaşımı yapan Akalın, "Bunu kim yazdı" yorumu yapan takipçisine yanıt verdi.

"EBEN"

Sinirlerine hakim olamayan Demet Akalın, takipçisine "Eben" deyince gündem oldu. Ebenin küfür olduğunu iddia eden takipçiye Akalın, daha sonra ise "Ebenin küfür olduğunu şu an senden öğrendim." dedi.