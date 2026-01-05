Demet Akalın, Fatih Ürek'in son durumu hakkında bilgi verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek'in sağlık durumu, hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor.

15 Ekim 2025 tarihinde evinde yaşadığı kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve o günden bu yana yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren sanatçının son durumuyla ilgili son bilgiyi, bir dönem yakın dostu olduğu bilinen Demet Akalın verdi.

"İYİ Kİ BARIŞMIŞIZ"

Demet Akalın da yılın ilk günlerinde bir dönem küs olduğu yakın dostunu ziyaret etti. Fatih Ürek'in durumunun stabil olduğunu açıklayan Akalın; yaptığı açıklamada "İyi ki barışmışız. Yoksa üstümde büyük bir üzüntü kalırdı." dedi.