Bir kozmetik fuarına katılan Demet Akalın, yanında getirdiği poşete beğendiği ürünleri doldurdu.

Son zamanlarda aldığı kilolarla dikkati çeken ünlü şarkıcı Demet Akalın, bir kozmetik fuarına davet edildi.

Poşet doldu

Fuara gidip tek tek standları dolaşan Demet Akalın, yardımcısına tutturduğu poşete rafları boşalttı.

"Eve yollayın"

Daha sonra bir yağ yakma aletinin üzerine oturan ünlü şarkıcı, bunu da çok beğendiğini söyledi. Akalın, poşetine sığdıramadıklarını için görevliliere talimat verdi: "Bunları da eve yollayın."

Demet Akalın, kozmetik fuarında rafları boşalttı ViDEO

