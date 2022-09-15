Demet Akalın, özel okullardaki kitap pahalılığına isyan etti

Geçen yıl 3 bin lira olan özel okullardaki kaynak kitapların fiyatının bu yıl 10 bin liraya kadar çıktığını söyleyen şarkıcı Demet Akalın, MEB’e çağrı yaptı. Akalın, “Kitaplar kiralansın” dedi.

2022-2023 eğitim öğretim yılı başladı…

Ders kitapları yine ücretsiz dağıtıldı…

Hatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl yardımcı kaynakların da ücretsiz sunulacağının müjdesini verdi.

Özel okullardaki kitaplar pahalandı

Ancak özel okullarda durum biraz farklı.

Geçen yıl 3 bin liraya alınan kaynak kitapların fiyatı, bu yıl 10 bin liraya kadar çıktı.

Kızı Hira Kurt’u özel okula gönderen Akalın, kitap pahalılığına isyan etti.

Bakanlığa çağrı: Almanya'yı örnek alın, kitapları kiralayın

Akalın, Milli Eğitim Bakanlığı'na kullanılmış kitap uygulaması başlatması için çağrı yaptı.

Şarkıcı, “Okullarda kullanılmış kitap kısmına geçilsin acil! Geçen sene 3 bin olan kitaplar bu sene 10 bin! İnsanlar nasıl ödeyip, alacak? Vallahi günahtır! Milli Eğitim Bakanlığı, Almanya'yı örnek alın bir önceki senenin kitapları kiralanıyor! Lütfen.” diye yazdı.