Demet Akalın Ramazan'da yapılan programları eleştirdi

Demet Akalın, Ramazan ayında program yapan televizyon kanallarına bir öneride bulundu.

Ramazan ayına sayılı günler kala televizyon kanalları mübarek aya dair hazırlıklar yapılıyor.

Gündemi yakından takip eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demet Akalın, "TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın" dedi.

"HER SENE YENİ AYETLER İNMİYOR"

İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

"Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."

Akalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.