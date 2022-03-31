Petrol
105.84
-5.03%
Euro
16.29
-0.39%
Dolar
14.66
0.08%
Altın
910.93
-0.01%
Borsa
2236
0.26%
Bitcoin
690.304
-0.73%
BTXN Coin
36.97
-0.51%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C
    Demet Akalın Ramazan'da yapılan programları eleştirdi

    Demet Akalın Ramazan'da yapılan programları eleştirdi

    Demet Akalın, Ramazan ayında program yapan televizyon kanallarına bir öneride bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 31.03.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Ramazan ayına sayılı günler kala televizyon kanalları mübarek aya dair hazırlıklar yapılıyor.

    Gündemi yakından takip eden ve sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen şarkıcı Demet Akalın, bu sefer de her Ramazan ayında ekrana çıkarılan hocalarla ilgili paylaşım yaptı.

    Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Demet Akalın, "TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın" dedi.

    "HER SENE YENİ AYETLER İNMİYOR"

    İşte Demet Akalın'ın o paylaşımı:

    "Ramazan ayında TV kanallarına çıkaracağınız hocalara vereceğiniz yüz binlerce lirayı dağıtın fakir fukaraya, ben razıyım geçen sene ki programları izlemeye. Nasıl olsa her sene yeni ayetler inmiyor."

    Akalın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

    Demet Akalın Ramazan da yapılan programları eleştirdi #1

    Demet Akalın Ramazan da yapılan programları eleştirdi #2


    İlginizi Çekebilir

    Küresel piyasalar yön arayısına girdi
    Ekonomi

    Küresel piyasalar yön arayısına girdi

    İstanbul'da kadın yolcu minibüs şoförüne tokat attı
    3. Sayfa

    İstanbul'da kadın yolcu minibüs şoförüne tokat attı

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Görüş Bildir