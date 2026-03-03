Demet Akalın'dan Dubai açıklaması: Verilmiş sadakamız varmış

ABD ve İsrail'in İran'a savaş açmasıyla, birçok Orta Doğu ülkesi karıştı. Karşılıklı saldırılar sonrası İran; Bahreyn, Katar ve Dubai gibi ülkelere füze saldırısı yaptı.

SIK SIK DUBAİ'YE GİDERDİ

Dubai'de bulunan Türk vatandaşları, yaşadıkları korkuyu sosyal medyadan dile getirdi. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda Dubai tatiline ailesiyle çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, yaşanan bu gelişmeler üzerine oldukça etkilendi. Şarkıcı, eğer Dubai'de tatillerine devam etselerdi yaşanabilecekleri düşündüğünde korktuğunu dile getirdi.

"KAFAYI ÜŞÜTÜRDÜM"

Şarkıcı, kızıyla paylaştığı fotoğrafın altına ise, "Geçen hafta bugün Dubai! Verilmiş sadakamız varmış. Kafayı üşütürdüm herhalde kalsaydım orda." ifadelerini kullandı.