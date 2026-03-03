Ece Erken canlı yayına çıkamadı: Çok hastayım

Bir süredir magazin programı yorumculuğu yapan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

SERUM TEDAVİSİ

Rahatsızlığı nedeniyle canlı yayına çıkamayan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, rahatsızlandığını açıkladı.

Günlerdir serum tedavisi gören Erken, iyileşemeyince bugün yayına çıkamadı.

Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren Ece Erken, şu ifadeleri kullandı:

"SAĞLIKLI GÜNLER DİLİYORUM"

"Herkese selam, bugün yayında da anladığınız üzere gerçekten çok hastayım. Serumlar alıp dinlenmeme rağmen sesimin çatallaşması ve rahatsızlığım devam etmekte. Bundan dolayı yayında olamayacağımı yönetimden izin alarak sizlerle paylaşmak istedim. Herkese sağlıklı günler diliyorum."