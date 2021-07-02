Demet Akalın'dan Murat Övünç'ün oğluna tepki

Sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün oğlu Burakcan Övünç’ün, otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada çektiği videolarla tanınan Murat Övünç’ün oğlu Burakcan Övünç'ün, önce paylaşıp sonra sildiği videoda, otomobil kullanırken tabancasıyla peş peşe ateş ettiği göründü.

Hatta Övünç'ün tabancanın namlusunun doğrultulduğu yerde evler olduğu görülüyor.

Daha önce de bacağının üzerine koyduğu tabancayla otomobil kullanırken bir videosunu ekleyen Burakcan Övünç’e sosyal medyadan büyük tepki var.

"ALLAH KAHRETSİN"

Tepki gösterenlerden biri de Demet Akalın oldu. Akalın, paylaşılan videonun altına "Eski asistanımın eşi evinden çıkarken silah kavgasından kafasına mermi geldi ve artık yok!! 2 yaşındaki kızı babasız! Sorumsuzlar, Allah kahretsin.” diyerek isyan etti.

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