Demet Akalın'dan samimi açıklamalar: 'Şöhretim kızıma yaradı'

Rapçi Sefo ile düet yaptığı ‘Yerinde Dur’ şarkısıyla bu yaza da damgasını vuran Demet Akalın, magazin dergisine röportaj verdi.

Çok mutlu olduğunu dile getiren Akalın, magazin dergisine konuştu. “Başarıdan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Hâlâ rekor kırmaya devam ediyor. O yüzden ‘mutluluk sarhoşuyuz’ diyebilirim. Şarkı seçimlerindeki sihir hâlâ çözülemedi. Sevmiyorum sipariş şarkıları. Şarkılarım hayatımla doğru orantılı, çok uzak değiller bana” dedi.

İşte açıklamalarından satır başları...

"Hira’mın hayatımı daha anlamlandırdığı bir gerçek. Herkese, her şeye empati yapabilmeyi ve sabırlı olmayı öğretti.

HİRA'NIN LÜKSLERİ

Başka meslek seçseydim imkanlarımızı kızım Hira için bu kadar kullanamazdık. 'Anne bir gün Sefo, anne bugün de Aleyna Tilki gelsin kahve içmeye' diye bir lüksümüz olmazdı.

Hira’nın öncelikleri; okulu, tatili, arkadaşları, partileri, gezmeleri… Onun istekleri her şeyden önce geliyor.

"ARKADAŞ ÇOK"

Arkadaşlarım çok ama dost diye nitelendirebileceğim insanlar bir-iki tane. Onlar da bana yeterli. Kışa yeni bir albüm geliyor.

Eurovision’a katılmam demiyorum. Tercih edeceğimiz şarkı Türkçe olursa neden olmasın.

"DOĞALIM"

Kemik fanlarımın yazdığı yorumları dikkate alırım. Yoksa o onu demiş, bu bunu demiş çok bakmam.

Sosyal medyada sıfır stratejim var! Tüm samimiyetimi yansıtıyorum."