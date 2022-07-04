Demet Akalın'dan Survivor iddiası

Survivor fanatikliği ile bilinen Demet Akalın, sosyal medyada Adem'i desteklemediği için kendisini eleştiren bir takipçisine cevap verdi.

Televizyonda yayınlanan neredeyse bütün her şeyi izleyen Demet Akalın, sürekli sıkı bir Survivor hayranı olduğunu dile getiriyor.

Yarışmayı en başından beri takip eden Akalın, desteklediği Nagihan'ın elenerek finale kalmamasının ardından Acun Ilıcalı'ya sitem etti. Akalın, son paylaşımıyla da adından söz ettirdi.

Desteklediği yarışmacıların iyi bir performans sergilemesine rağmen elenmesini eleştiren şarkıcı, sosyal medyadan yapılan bir paylaşıma yanıt verirken Acun Ilıcalı'yı hedef aldı.

"Adam kafaya koymuş"

Ilıcalı'nın kendi kafasına birinci seçtiğini ima eden Akalın, "Yahu adam kafaya koymuş, kılıfı uydurmuş. Olan kafa bacak dikiş içinde emekler çöp bir yarışma… Yazık, günah." ifadelerini kullandı.

"Gururumuzsun"

Demet Akalın, bu paylaşımının ardından en başından beri desteklediği Nagihan'ın fotoğrafına yorum yaparak "Allah'ına kurban. Gururumuzsun sen ve senin gibi gerçek yarışmacılar." dedi.

Akalın, yorumuna cevap vererek "Son gün Adem'i desteklediğini söyleseydin." diyen takipçisine de "Sonucu belki fısıldanmıştır." diyerek şampiyonu önceden bildiğini ima etti.