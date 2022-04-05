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    Demet Akalın'ın ara tatil isyanı

    Demet Akalın, 11-15 Nisan arasında yapılacak olan okul ara tatilini eleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 15:05
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    Demet Akalın'ın ara tatil isyanı

    Okullarda birinci yarıyıl tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi günü başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erdi. İkinci dönemdeki ara tatili ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

    Sosyal medyayı aktif kullanan ve gündemi yakından takip eden ünlü şarkıcı Demet Akalın, okulların haftaya gireceği ara tatille ilgili bir paylaşımda bulundu.

    Hira adında bir kızı olan Akalın, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

    "NE FAYDASI VAR"

    "Tam yeniden erken kalkmaya alışan çocuklara ara tatil!!! Hayatımda gördüğüm büyük saçmalıklardan biri!! Ne faydası var!! Zorla tatile!!!!"

    Demet Akalın ın ara tatil isyanı #1

    Demet Akalın ın ara tatil isyanı #2

    Demet Akalın ın ara tatil isyanı #3


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