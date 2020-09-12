Demet Akalın'ın kızının üzerine cam düştü

Demet Akalın, 6 yaşındaki kızı Hira'nın üzerine cam düştüğünü, küçük kızın küçük sıyrıklarla kurtulduğunu açıkladı.

Ünlü Şarkıcı Demet Akalın, Istagram hesabından bir paylaşım yaparak, 6 yaşındaki kızı Hira'nın üzerine cam düştüğünü söyledi.

"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"

Akalın paylaşımını, "Akşam akşam Hira'nın üstüne düşen kış bahçesi camı! Bir ufak çizikle kurtulması bugün sevindirdiğim kız çocukları. Başka bir açıklaması yok! Allah korudu… Dualarınızı eksik etmeyin" ifadeleriyle yaptı.

Paylaşımın ardından birçok ünlü isim Akalın'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Binlerce iyi dilek içeren yorum gelen paylaşımından sonra Akalın, Twitter hesabında teşekkür etti.

"KABUS GİBİ"

Ünlü şarkıcı, "Teşekkürler arayan soran geçmiş olsun mesajlarınıza.. Hira iyi ama çok korktu. Allah tüm melekleri korusun...bu camdan mucize kurtuldu küçük kızım kabus gibi." dedi.