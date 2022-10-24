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    Demet Özdemir anneannesini kaybetti

    Anneannesi Naziye Yener'i kaybeden güzel oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 10:09
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    Demet Özdemir anneannesini kaybetti

    Başarılı oyuncu Demet Özdemir, acı haberle sarsıldı.

    Ağustos ayında Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Demet Özdemir, evliliğinin 2'nci ayında ölüm haberi aldı.

    Anneannesini kaybetti

    Oyuncunun anneannesi Naziye Yener hayatını kaybetti.

    Sosyal medya hesabından acı haberi duyuran Demet Özdemir, anneannesi ile çekildiği fotoğrafı paylaştı.

    Fotoğrafa dua emojisi koyan Demet Özdemir, konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

    İşte o paylaşım...

    Demet Özdemir anneannesini kaybetti #1

    Demet Özdemir anneannesini kaybetti #2


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