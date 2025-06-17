Demet Özdemir'in objektifinden Eşref Rüya! Kareler beğeni topladı

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Şu sıralar ekranların en çok konuşulan yapımlarından Eşref Rüya'nın başrolünde yer alan Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir, dizi kadar beğeni topluyor.

KAMERA DEMET'TE

Her bölümü olay yaratan Eşref Rüya’nın resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

“Bu kez kamera Demet Özdemir’de! Setten en tatlı kareler sizlerle!” notuyla paylaşılan video ve fotoğraflar, beğeni yağmuruna tutuldu.

Özdemir, “Bu işte profesyonel kadar iyiyim.” diyerek sadece oyunculukta değil, fotoğraf konusunda da iddialı olduğunu ortaya koydu.

Setten Demet Özdemir’in objektifine yansıyan kareler, dakikalar içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.