Demet Özdemir'in sokak modası! Takipçileri beğendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Reyting rekorları kıran Eşref Rüya dizisinin yıldız isimlerinden Demet Özdemir, hem oyunculuğuyla hem de güzelliğiyle beğeni topluyor.

33 yaşındaki Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Sokak modasına uygun, rahat bir kombin tercih eden ve paylaşım yapan güzel oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"BİRAZ RÜYA BİRAZ NİSA"

Güzel oyuncu paylaşımına, "Biraz Rüya biraz Nisan en çok Demet " notunu düşmeyi ihmal etmedi.