Demet Şener'den 6 ay kutlaması

Demet Şener, sevgilisi Tolga Arman ile birlikteliklerinin altıncı ayını kutladı.

İki çocuk annesi eski manken Demet Şener, geçtiğimiz yıl mart ayında iş insanı Cenk Küpeli ile boşanmasının ardından Tolga Arman'la yeni bir ilişkiye başlamıştı.

Sürpriz aşkları Bodrum'da belgelenen ve mutlu ilişkileri süren çift, birlikteliklerinin altıncı ayını kutladı.

6. AY KUTLAMASI

44 yaşındaki Şener, Arman ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı. Eski manken, gönderisine, "Altıncı ayımız kutlu olsun. Hep böyle aşk dolu olalım. Seni çok seviyorum." ifadelerini not düştü.