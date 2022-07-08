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    Demet Şener: Estetiğe ihtiyaç duydum

    Eski fotoğrafını yayınlayan eski manken Demet Şener, takipçisinin sessiz kalmadı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 14:13
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    Demet Şener: Estetiğe ihtiyaç duydum

    Yeni sevgilisi iş insanı Tolga Arman ile birlikte Bodrum'da tatil yapan Demet Şener, keyifli anlarını sosyal medyadan da paylaşıyor.

    Şener, sosyal medya hesabından geçtiğimiz haftalarda eski bir fotoğrafını yayınladı. Yıllar önce objektif karşısında verdiği pozunu yayınlayan eski manken, siyah-beyaz fotoğrafına şu notu düştü:

    "Dergi çekiminden bir kare"

    "İnce alınmış kaşlarım, o zamanlar modaydı... Kısa saçım, benimle bütünleşmiş dikenli tel dövmem... (2001 yılında sildirdim) Gençlik işte, hiç düşünmeden yapılan şeyler... Gerçi kalsaydı da olurdu. Şimdilerde aklımda deli fikirler... Bu dövmenin yerine daha büyük bir dövme yaptırmak. Yaş 19-20 sanırım, dergi çekiminden bir kare. Gençlik güzel de ben bu yaşlarımı daha çok sevdim. Ne istediğini bilen, olgun, kendini tam anlamıyla çözmüş bir kadın... Şimdi nerdeyse bu yaşta bir kızım, ondan biraz küçük de bir oğlum var. Hayattaki en büyük şanslarım... Çok şükür."

    Demet Şener: Estetiğe ihtiyaç duydum #1

    "Estetiğe gerek yoktu"

    Bir sosyal medya kullanıcısı, bu fotoğrafa; "Yıllar önce güzellik yarışmasını kazandığınızda 'Allah ne güzel bir insan yaratmış' dedik. Estetiğe hiç gerek yoktu" yorumunu yapmıştı.

    "Gerek duymuşum ki yaptırmışım"

    Buna kayıtsız kalmayan ünlü manken, ise takipçisine; "Ben gerek duymuşum ki yaptırmışım. Ayrıca bu tarz medikal estetik dokunuşlar ihtiyaçtan çok tercihtir" yanıtını vermişti.

    Demet Şener: Estetiğe ihtiyaç duydum #2


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