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    Demet Şener: Estetik yaptırmadım

    Instagram hesabından eski halini paylaşan Demet Şener, takipçilerinden gelen mesajlara cevap verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 07:27
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 08:43
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    Demet Şener: Estetik yaptırmadım

    Eski manken Demet Şener, 24 yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    "Estetik doğallığınızı bozmuş"

    Demet Şener, bir Instagram kullanıcısının, "Şimdi de çok güzelsiniz ama o zamanlar sade güzelliğiniz bambaşka, estetik insanı ne kadar da olsa doğal halinden uzaklaştırıyor." yorumuna yanıt verdi.

    "Estetik yok bende"

    Model, "Estetiğim yok yüzümde ne yazık ki... Dilimde tüy bitti ama ben 150. kez tekrar yazayım. Sadece dudak dolgum var, o da 20 yıldır sanırım. 26 yıldır değişen kemik yapım olabilir mi? 45 yaşına geldim. Elbet değişim olur yüzde." ifadelerini kullandı.

    Demet Şener: Estetik yaptırmadım #1

    Demet Şener: Estetik yaptırmadım #2

    Demet Şener: Estetik yaptırmadım #3


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