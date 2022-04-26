Demet Şener: Estetik yaptırmadım

Instagram hesabından eski halini paylaşan Demet Şener, takipçilerinden gelen mesajlara cevap verdi.

Eski manken Demet Şener, 24 yıl önce çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Estetik doğallığınızı bozmuş"

Demet Şener, bir Instagram kullanıcısının, "Şimdi de çok güzelsiniz ama o zamanlar sade güzelliğiniz bambaşka, estetik insanı ne kadar da olsa doğal halinden uzaklaştırıyor." yorumuna yanıt verdi.

"Estetik yok bende"

Model, "Estetiğim yok yüzümde ne yazık ki... Dilimde tüy bitti ama ben 150. kez tekrar yazayım. Sadece dudak dolgum var, o da 20 yıldır sanırım. 26 yıldır değişen kemik yapım olabilir mi? 45 yaşına geldim. Elbet değişim olur yüzde." ifadelerini kullandı.